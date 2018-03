Slideshow

Met een Audi naar de maan Terug naar de Lunar Roving Vehicle

Als alles volgens plan verloopt, rijden er volgend jaar twee Audi Quattro's over het maanoppervlak. Vandaar kunnen ze zwaaien naar de Tesla Roadster die eerder dit jaar de ruimte in werd geschoten.

'Hier bei uns auf dem Mond steht ein Auto, und die Schlüssel stecken auch noch drin.' In 1986 verplaatst de Duitse zangeres Nena zich met het nummer Mondsong in maanbewoners die de mensen uitnodigen hun in de jaren zeventig achtergelaten maanauto op te komen halen. In de jaren tachtig was het niet meer dan een songtekst, maar nu, ruim dertig jaar later, lijken we toch een beetje in te gaan op die oproep van Nena's fictieve maanmannetje.

Decennialang was ruimtevaart het exclusieve domein van overheidsorganisaties, maar die tijd is voorbij. Excentrieke miljardairs als Richard Branson (Virgin Galactic) en Elon Musk (SpaceX) gaan - op hun eigengereide manier - verder waar NASA het door tegenslagen en geldtekort moest opgeven. En dankzij het commerciële karakter van die onderneming gaan er ook weer deuren open voor andere pioniers.

Eén daarvan is het Duitse conglomeraat PTScientists (part time scientists) uit Berlijn, dat een missie naar de maan organiseert. Volgend jaar al moet een SpaceX-raket twee maanauto's (Lunar Rovers) en een zendmast in een baan om de aarde schieten, van waaruit het materiaal naar het maanoppervlak wordt gebracht. De zendmast wordt gebouwd door Vodafone en onderhoudt via 4G contact tussen de aarde en de voertuigen. Die auto's zijn ontwikkeld en gebouwd door Audi. We zagenal eerder concepts van de Audi Lunar Quattro voorbij komen en deden er toen nog een beetje lacherig over, maar nu lijkt het toch echt menens te worden.

Volgend jaar landen de Audi's in de Taurus-Littrow-vallei en dat is geen willekeur. Daar vond in december 1972 namelijk de laatste bemande maanmissie plaats. Astronauten Gene Cernan, Ron Evans en Harrison Schmitt reden daar toen rond met hun Lunar Roving Vehicle en lieten die, net als twee andere maanwagens op eerdere missies, achter op het maanoppervlak. Zo kunnen we volgend jaar door de ogen van de Audi's zien wat 45 jaar stilstand en elementen op de maan met een auto doet. En beoordelen of het nog de moeite is gehoor te geven aan Nena's oproep.