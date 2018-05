Nemen we de F‑Type SVR of een XJR575... Met de Jaguar-taxi over de Nürburgring

Aan de lijst met bestaande Nürburgring-taxi's sluit Jaguar zich nu aan met twee nieuwe auto's. Tot november dit jaar kun jij een ronde meerijden met een Jag met een 575 pk sterke supercharged V8.

Er reden op de Nürburgring al auto's als de BMW M5 rond die dienst deden als taxi. Jaguar sluit daar nu met twee auto's bij aan: de F‑type SVR en een XJR575. Onder beide motorkappen ligt de 575 pk sterke 5,0-liter V8. De vierwielaangedreven F‑type SVR accelereert vanuit stilstand in 3,7 seconden naar de 100 km/h. De XJR575 doet hetzelfde kunstje in 4,4 seconden. De top waarmee de F-type over het circuit kan? 322 km/h! Bij de XJR ligt die top 22 km/h lager.

Liefhebbers kunnen tot en met november meerijden in de twee Jaguar‑taxi's. De prijs voor een rit over het 20,83 kilometer lange circuit in de zogenoemde Groene Hel bedraagt in beide auto's € 199 per ronde. Vooraf moet je wel een taxi reserveren. Dat kan via deze link.