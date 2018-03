Slideshow

Mercedes-Maybach Pullman strakgetrokken Verticale spijlen en meer vermogen

Nadat het straktrekken van de Mercedes-Maybach S-klasse kan de nóg langere Pullman-variant natuurlijk niet achterblijven.

De gefacelifte S-klasse is alweer bijna een jaar onder ons en had natuurlijk ook gevolgen voor de extra luxueuze en bovenal lange versie, de Mercedes-Maybach S-klasse. Onlangs kreeg die auto een update, waarbij de grille met verticale spijlen het belangrijkste nieuws was en tevens het meest opvallende onderscheid met de reguliere S-klasse vormt.

Los van de extra lengte natuurlijk, want met een lengte van 5,45 meter is zo'n Maybach moeilijk over het hoofd te zien. De Pullman doet daar nog een flinke schep bovenop en is maar liefst 6,5 meter lang. Daaraan verandert niets en ook de opmerkelijke stoelconfiguratie, waarin vier achterpassagiers tegenover elkaar kunnen plaatsnemen en zich daarbij aan het zicht van de chauffeur kunnen onttrekken door een elektrisch bedienbaar scherm, blijft uiteraard intact. Behalve de genoemde grille krijgt de ultieme Maybach ook nieuwe exterieurkleuren, die indien gewenst met elkaar kunnen worden gecombineerd. Ook voor het interieur zijn nieuwe tinten beschikbaar, terwijl de audio-installatie naar een hoger plan wordt getild. De voorste inzittenden van de Pullman kunnen naar hun eigen muziek luisteren, want de ongetwijfeld welgestelde achterpassagiers hebben hun eigen, onafhankelijke audiosysteem.

De V12 onder de motorkap krijgt er flink wat vermogen bij. De Pullman is altijd een S 650 met een dubbel geblazen twaalfcilinder, die nu echter 630 in plaats van 530 pk mobiliseert. Het koppel stijgt van 830 Nm naar maar liefst 1.000 Nm. Irrelevant, maar wel interessant is het brandstofverbruik van deze rijdende privé-jet, dat volgens de fabrieksopgave 14,6 liter per 100 km bedraagt. 1 op 6,8, jawel, en dat resulteert in een CO2-uitstoot van 330 g/km. Mercedes belooft een basisprijs van een half miljoen euro, maar reken erop dat dat dankzij opties en onze bpm aanzienlijk meer wordt.