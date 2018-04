Mysterieus luxepaard in beeld Mercedes-Maybach met nieuws naar China

Mercedes-Maybach laat met een teaservideo weten dat het later deze maand op de beursvloer van Auto China iets nieuws presenteert.

Zoals gebruikelijk bij dergelijke digitale vooruitblikken worden we niet veel wijzer over wat Mercedes-Maybach precies van plan is. In september 2016 maakte de wereld kennis met de Vision Mercedes-Maybach 6, een werkelijk gigantische coupé waarvan vorig jaar tijdens het concours van Pebble Beach een opengewerkte versie werd gepresenteerd. Waar dat tweetal vanbinnen uiterst futuristisch was vormgegeven, lijkt deze nieuwkomer met de realiteit in het achterhoofd te zijn getekend.

In de video is namelijk te zien dat deze nieuwe Maybach over een 'gewoon' stuur komt te beschikken, een exemplaar waar Mercedes' aanraakgevoelige knoppen op zijn gemonteerd. Dat zou kunnen betekenen dat deze nieuweling, ongetwijfeld een concept-car, meer productierijp is dan reeds genoemde studiemodellen. Voorlopig kunnen we niets doen dan afwachten. Later deze maand hebben we alle details!