Slideshow

Mercedes EQ C opnieuw te zien Nu bij daglicht

Gisteren kwam op deze site de Mercedes-Benz EQ C voorbij, de eerste auto onder het EQ-label dat Mercedes voor z’n elektrische aanbod wil gebruiken. Nu is die auto bij daglicht te zien.

De EQ C is een elektrische SUV in het segment van de GLC. Het model is bovendien feitelijk de productieversie van EQ-voorbode Generation EQ, al zullen de verschillen tussen de concept-car en het productiemodel niet gering zijn. De EQ C oogt duidelijk lager en langgerekter dan een GLC, maar is afgaande op deze beelden niet heel controversieel gelijnd. Mercedes-Benz slaat daarmee een andere weg in dan BMW, dat met de i-modellen duidelijk wel z'n best deed om behoorlijk 'anders' te zijn.

De EQ C zal worden gebouwd in Bremen en krijgt naar verluidt twee elektromotoren met in totaal zo'n 400 pk onder de kap. Bovendien moet de auto 500 km ver kunnen komen op een acculading. Op termijn krijgt deze auto onder meer gezelschap van een EQ A, een compacter model dus. In 2025 wil Mercedes-Benz niet minder dan tien volledig elektrische auto's in z'n aanbod hebben.