Technische broertjes van de A-klasse Mercedes-Benz wil acht compacte modellen

Mercedes-Benz meldt dat de nieuwe A-klasse de eerste is van maar liefst acht 'compacte modellen' die het merk in zijn fabriek in het Duitse Rastatt gaat produceren.

Mercedes-Benz doet die mededeling bij het bericht dat de eerste exemplaren van de nieuwe A-klasse, die ook in Hongarije gebouwd gaat worden, van de band zijn gelopen in Rastatt.

We weten al dat de A-klasse gezelschap krijgt van de A-klasse Sedan en een nieuwe CLA-klasse. De eerste van die twee nieuwkomers wordt volgende week in China gepresenteerd. Daarnaast komt Mercedes-Benz met een nieuwe B-klasse op de proppen én voegt het merk een GLB-klasse aan zijn portfolio toe, het kleinere broertje van de GLC-klasse. Dat brengt het aantal 'compacte modellen', die stuk voor stuk gebruik gaan maken van Mercedes' modulaire MFA-basis, op vijf stuks.

Het is verder mogelijk dat ook de GLA-klasse een opvolger krijgt. Dat brengt de teller op zes stuks. Als Mercedes-Benz besluit om bovendien de CLA Shooting Brake aan een nieuwe generatie te helpen, bestaat de familie al uit zeven modellen. Het achtste model is mogelijk een zevenzitsversie van de B-klasse, een model waarmee de nieuwe B-klasse helemaal klaar is om de 2-Serie Active en Gran Tourer van BMW van repliek te dienen. Een andere mogelijkheid is een compacte elektrische inzending, een EQ A-klasse, die onder de compacte familie wordt geschaard. Voorlopig blijft het nog even bij speculeren.