Slideshow

Mercedes-Benz W114/115 ziet Abraham Vijftig kaarsjes in Stuttgart

Vandaag precies vijftig jaar geleden haalde Mercedes-Benz het doek van zijn nieuwe slagschip: de W114/115. Het werd de eerste auto voor het Duitse merk waarvan er meer dan een miljoen werden verkocht.

Op 9 januari 1968 werd in Sindelfingen de nieuwe sedan onthuld. In twee varianten werd het W-model geïntroduceerd: de W115 (vier- en vijfcilinders) en W114 (zescilinder). Aan de buitenkant waren de modellen bijna identiek aan elkaar. Het verschil zat hem in het uitrustingsniveau en kleine details in grille en bumper. Twee diesels en vier benzinemotoren kregen de Benzen mee, waaronder de 200D, 200 en 230.

Deze W114 en W115 waren de voorbode op de daarna populaire 200-serie en E-klasse zoals de sedans anno 2018 rondrijden. De W114 en W115 staan onder kenners beter bekend als de '/8' (Strich-Acht). De W114 en W115 waren de opvolgers van de 'kleine' Heckflosse, de W110. De motorvarianten uit de nieuwe kwamen overheen met de oude, want die had óók die typen 200, 200D en 230. Om verwarring te voorkomen werd binnen Mercedes-Benz als verwijzing naar het jaartal 1968 deze toevoeging gebruikt voor de nieuwe modeltypen. Dit gold ook voor andere modelseries waarvan in 1968 nieuwe typen verschenen, zoals de W108 en de 280 SL, maar alleen bij de W114/115 is dat algemeen bekend en tot bijnaam geworden. In november 1968 verscheen de coupé op basis van de sedan en een maand later de verlengde versie. In totaal produceerde Mercedes-Benz een miljoen exemplaren.