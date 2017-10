Slideshow

Mercedes-Benz vergroot voorsprong op Audi en BMW Groeit driemaal zo snel als BMW

Sinds 2016 is Mercedes-Benz de wereldwijde leider in het premiumsegment. De voorsprong is in de eerste 9 maanden van 2017 alleen maar groter geworden.

Tot en met september verkocht Mercedes-Benz in totaal 1,72 miljoen voertuigen, meldt Bloomberg. Dat is een groei van 12 procent ten opzichte van het jaar ervoor, wat weer driemaal de groei is die BMW mocht noteren in deze periode. Dat merk wist in totaal 1,54 miljoen auto's te slijten. Audi noteerde als enige van de drie een daling. Door de afname van 2 procent kwam het merk op een totaal van 1,38 miljoen uit.

De voorsprong van Mercedes-Benz is geen vanzelfsprekendheid, want voor 2016 was het tien jaar lang BMW die aan kop ging in dit deel van de markt. Het succes van Mercedes-Benz heeft het merk onder meer te danken aan het bijzonder uitgebreide modellengamma. De concurrentie kan er ook wat van, maar het merk uit Stuttgart spant de kroon als het om invullen van niches gaat.