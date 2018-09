Elektrisch autonoom voor mensen en goederen Mercedes-Benz Vans onthult Vision Urbanetic

Een nieuwe blik in de toekomst is daar, want zo wil Mercedes-Benz Vans het stadsleven over tientallen jaren organiseren. Dit is hun nieuwe mobiliteitsconcept Vision Urbanetic.

Vergeet de bus, tram of de ouderwetse fiets, want over tientallen jaren pakken we - zo verwacht Mercedes-Benz - de Vision Urbanetic in de stad. Onderweg van werk naar huis, op pad voor een les yoga of als leverancier onderweg met goederen voor een klant: het is allemaal mogelijk met dit nieuwe flexibele mobiliteitssysteem. De 5,14 meter lange koets van de auto kan worden uitgerust met verschillende, uitwisselbare carrosserieën voor het vervoer van mensen of goederen. Als 'people mover' stappen er maximaal twaalf mensen in waarvan er acht kunnen zitten en vier moeten staan, in de 3,70 meter lange vrachtmodule is ruimte voor tien pallets. Een vast schema zoals de huidige bus of tram heeft de Vision Urbanetic niet, want het concept is gebasseerd op realtime vraag en aanbod. Hij houdt rekening met bijvoorbeeld lokale evenementen, maar ook voor versterking zorgen wanneer in één klap veel mensen ergens heen willen. De snelste weg vindt hij door actuele verkeersinformatie.

De verschillende carrosseriedelen kunnen zowel automatisch als handmatig worden verwisseld. Het autonome chassis wat als basis wordt genomen beschikt over alle zelfrijdende functies zodat het ook zonder carrosserie naar een volgende klus kan rijden. Passagiers van de personenmodule krijgen informatie via een 360 graden beeldscherm in het plafond. Voor nu nog een enorm ver-van-mijn-bed-show, maar over tientallen weten we wellicht niet beter. Net zoals bij vele andere autonome mobiliteitsconcepten zal de tijd het moeten leren.