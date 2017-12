Slideshow

Mercedes-Benz van Adolf Hitler onder de hamer In januari geveild

De Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen die voor Adolf Hitler werd gebouwd, zal in januari door Worldwide Auctioneers worden geveild. Dat zal gebeuren in Scottsdale in de Verenigde Staten. De auto is tussen oktober 1939 en mei 1941 verschillende malen door de dictator gebruikt.

Het model is één van de slechts vijf overgebleven Offener Tourenwagen-uitvoeringen van de 770K, een auto uit de W150-modelserie die tussen 1938 en 1943 werd gebouwd. De auto is voorzien van een 230 pk sterke achtcilindermotor, waarmee een topsnelheid van meer dan 160 kilometer per uur werd behaald.

Het exemplaar in kwestie werd in september 1938 besteld door de privéchauffeur van Hitler, de SS'er Erich Kempka. Op diens verzoek werden rondom kogelwerend glas en bepantsering gemonteerd. In 1939 werd de auto voor het eerst ingezet voor een rit naar de Rijkskanselarij. Vervolgens liet Hitler zich in het voertuig rijden tijdens het bezoek van de Italiaanse dictator Benito Mussolini aan München in juni 1940.

Tien procent van de verwachte opbrengst van de Mercedes, waarover verder geen mededelingen worden gedaan, zal volgens Worldwide Auctioneers worden gebruikt om de kennis van en het bewustzijn ten aanzien van de jodenvervolging te vergroten. Vorig jaar ging ook een Mercedes-Benz van nazibeul Reinhard Heydrich onder de hamer.