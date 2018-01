Slideshow

Mercedes-Benz teast opnieuw A-klasse Onthulling in Amsterdam steeds dichterbij

Bij Mercedes-Benz zijn alle ogen gericht op de nieuwe A-klasse, die later deze week in Amsterdam z’n wereldpremière beleeft. Als zoethoudertje komende Duitsers nog maar eens met een teaser over de brug.

Eerder kregen we het front van de auto te zien, nu is het tijd voor een blik van opzij. In de video (zie onder) waar bovenstaande afbeelding in wordt getoond, zijn tevens een aantal details te zien. Een logo, een handgreep, een stuk van de grille… wie goed kan puzzelen, ziet de auto al voor zich. Ook de eerdere spionagebeelden, waarop een fel oranje testexemplaar zichzelf vrijwel helemaal uit de doeken deed, helpen daarbij.

Duidelijk is dat Mercedes-Benz bij de A-klasse voor een evolutionair beleid gaat. De huidige generatie brak rigoureus met alles wat met z'n hoge, smalle voorganger te maken had, maar de huidige borduurt nadrukkelijk voort op de 'A' die al jaren behoorlijk succesvol is. Ook in de toekomst is de kleinste Mercedes een compacte hatchback met een imposant front en een behoorlijk rechte achterzijde. Het interieur, dat overigens helemaal geen geheimen meer heeft, wordt naar een hoger niveau getild en zit zeker in duurdere uitvoeringen vol fraaie details.

De Mercedes-Benz A-klasse wordt aanstaande vrijdag in Amsterdam onthuld. Uiteraard zijn we erbij om vanaf de eerste rang verslag te doen, dus houd deze site in de gaten!

