Opnieuw ruimtelijk Mercedes-Benz teast B-klasse

Mercedes-Benz brengt een volledig nieuwe B-klasse mee naar de autosalon van Parijs, een ruimtemodel dat met een teaservideo alvast in beeld wordt gebracht.

Mercedes-Benz neemt niet alleen de nieuwe GLE-klasse, maar ook de A35 4Matic en de EQ C mee naar de autosalon van Parijs. Onlangs maakte het merk bekend dat ook de nieuwe B-klasse zijn debuut in de Franse hoofdstad beleeft. Voordat die auto al zijn geheimen prijsgeeft, krijgen we nog een teaservideo van de nieuwe B-klasse te zien.

Mercedes-Benz omschreef de derde generatie B-klasse al als een auto waarbij "[...] de nadruk op het Sport-deel in het woord Sports Tourer" ligt. Verwacht echter gewoon een auto volgens het bekende B-klasse-recept en dat betekent dat ook de nieuwe 'B' weer een MPV-achtige wordt. Met de auto probeert Mercedes-Benz tegengas te geven aan de succesvolle 2-serie Active en Gran Tourers van BMW. De B-klasse krijgt overigens nog een GLB-klasse als broertje, een compacte cross-over die min of meer tussen de nog te onthullen nieuwe GLA-klasse en de GLC-klasse komt te staan.

De derde generatie B-klasse moet in de eerste helft van volgend jaar op de markt verschijnen. Het huidige model verscheen in 2011 ten tonele en werd in 2014 gefacelift. Verspreid over twee generaties heeft Mercedes-Benz sinds 2005 in ons land een kleine 30.000 B-klasses verkocht. In 2012 had het model zijn beste jaar. Toen werden er 3.440 exemplaren verkocht.