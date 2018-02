Slideshow

Mercedes-Benz start bouw nieuwe fabriek Geboortegrond voor nieuwe S-klasse

Mercedes-Benz is gestart met de bouw van zijn 'Fabriek 56', een nieuwe productiefaciliteit die niet alleen indruk zal maken met de modellen die door z'n poorten naar buiten worden gereden.

In Sindelfingen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg is Mercedes-Benz bezig met het bouwen van een nieuwe productiefaciliteit, een productieplek die als Fabriek 56 wordt aangeduid. Mercedes-Benz noemt zijn nieuwste project 'de fabriek van de toekomst', en daar schuilt natuurlijk iets achter. De fabriek moet namelijk vergaand gedigitaliseerd zijn en moet daarnaast ook nog eens relatief vriendelijk voor het milieu zijn. Zo zorgt de aanwezigheid van zonnepanelen alleen al voor een jaarlijkse energiebesparing van 5.000 MWh, een hoeveelheid energie waar Mercedes' op stapel staande EQC, een elektrische SUV, 72.000 keer van opgeladen kan worden.

De nieuwe 220.000 vierkante meter grote fabriek wordt in 2020 in gebruik genomen. Mercedes-Benz gaat er niet de de minste modellen van zijn portfolio bouwen. Zo zal de volledig nieuwe generatie S-klasse er het levenslicht gaan zien, maar dat is niet alles. Mercedes-Benz spreekt over de toevoeging van 'robo-taxis' en 'personenauto's en elektrische auto's uit de hoogste luxesegmenten' aan het productieprogramma.

Interessante feitjes: voor het bouwen van de fabriek heeft Mercedes-Benz 700.000 kuub aarde moeten verplaatsen. Het oppervlak van de fabriek is ongeveer gelijk aan dat van 30 voetbalvelden en voor de bouw van de fabriek zelf is 6.400 ton staal gebruikt. Dat is bijna net zoveel staal als in de complete Eiffeltoren zit.