Nieuwe viercilinder met EQ-Boost Mercedes-Benz scherpt C-klasse coupé en cabrio aan

Na de sedan en de Estate maken we aan het begin van de lente kennis met de tweedeurs varianten van de gefacelifte C-klasse. Dit zijn de aangescherpte Coupé en Cabriolet!

Net als bij de vier- en vijfdeursvarianten zijn de zichtbare wijzigingen minimaal. De voor- en achterbumper zijn strakgetrokken, er zijn nieuwe verlichtingsunits met standaard ledkoplampen en natuurlijk komen er nieuwe kleuren en wielen beschikbaar. In het interieur monteert Mercedes een nieuw stuurwiel en standaard een groter multimediascherm van dik 10 inch, optioneel aangevuld met een digitaal instrumentarium. Ook hier zijn nieuwe aankleedmogelijkheden beschikbaar.

Onderhuids is meer aan de hand, want Mercedes schijnt nu ook een lichtje op de motoren van de nieuwe C-klasse. Met name de C200 is interessant. Die auto krijgt de beschikking over een nieuwe 1.5 die over het EQ-Boost-systeem beschikt dat onder meer ook in de nieuwe 350- en AMG 53-modellen van het merk te vinden is. Elektro-ondersteuning voor een lager verbruik dus, in samenwerking met een elektrisch systeem van 48 volt. De 1.5 levert in de C200-varianten van de Coupé en Cabriolet 184 pk en verbruikt volgens Mercedes tussen de 6,1 en 6,5 liter per 100 km in de Coupé en 6,4 tot 6,8 liter in de Cabriolet. Zo'n 1 op 15,5 dus. De C200's zijn er ook met 4Matic-vierwielaandrijving.

Waar we bij de sedanversie even op de gefacelifte AMG 43 moesten wachten, staat de 'milde' AMG hier direct klaar. Ook hier stijgt het vermogen naar 390 pk. Behalve de twee benzinevarianten introduceert Mercedes de nieuwe tweedeursversies als C220d, een nieuwe diesel die uit minder dan 2,0 liter cilinderinhoud nu 194 pk levert. Dat was 194 pk uit een inhoud van bijna 2,2 liter. Meer vermogen voor alle varianten, dus. Het motorengamma zal in de nabije toekomst nog worden uitgebreid om het gapende gat tussen de C200 en de AMG C43 te dichten.