Uitstootproblematiek, deel veel Mercedes-Benz roept Vito terug

Slideshow

Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over een autofabrikant die moeite heeft aan nieuwe, strenge uitstootnormen te voldoen. Vandaag gaat het om Mercedes-Benz, dat Vito’s terugroept omdat de auto’s wellicht toch niet aan de regels voldoen.

Bij Vito's met een 1,6-liter dieselmotor, dus 109 CDI's (88 pk) en 111 CDI's (114 pk). Vanaf de 114 CDI (136 pk) beschikt de Vito over een 2.2. Volgens Automotive News wordt het probleem veroorzaakt door een stuk software dat bedoeld is om de hoeveelheid schadelijke stoffen naar beneden te krijgen. De bewuste regeleenheid zou bij nader inzien toch niet aan de regels voldoen, wat naar boven zou zijn gekomen bij een onderzoek van het Duitse ministerie van transport naar de aanwezigheid van sjoemelsoftware in Vito's.

De bewuste motor, in de specificatielijst bekend als 'OM 622 DE16 LA' is een speciale bedrijfswagenvariant van en motor die door Renault en Mercedes ook in verschillende personenauto's wordt toegepast. We zijn nog in afwachting van en reactie op de vraag wat de impact van de terugroepactie op de Nederlandse markt is.