V-klasse én Sprinter verbouwd Mercedes-Benz pakt uit tijdens Caravan Salon

Morgen opent de Caravan Salon in Düsseldorf zijn poorten en Mercedes-Benz presenteert daar drie noviteiten.

Mercedes-Benz bewaart alle details en specificaties van zijn drie nieuwelingen nog even tot de jaarlijkse caravan- en camperbeurs daadwerkelijk voor het publiek toegankelijk is. Wel krijgen we de drie nieuwkomers alvast te zien.

Mercedes-Benz brengt namelijk de Concept Marco Polo mee naar de show, een op de V-klasse gebaseerde kampeerauto met slimme 'connectiveitsoplossingen'. Zo moet je zaken als de klimaatregeling en verlichting met je stem kunnen regelen. De auto beschikt over zonnecellen én 'liquid crystal windows', ruiten waarvan de mate van transparantie kan worden aangepast.

Meer nieuws komt in de vorm van de Concept Sprinter F-Cell, in feite een tot kampeerauto omgebouwde variant van de Sprinter mét een brandstofcel aan boord. De auto heeft een 225 pk en 350 Nm sterke elektromotor aan boord die wordt gevoed door een brandstofcel die op zijn beurt is gekoppeld aan drie waterstoftanks die samen goed zijn voor een inhoud van 4,4 kilo. De auto moet daarmee zo'n 300 kilometer ver kunnen komen. Is dat niet genoeg? Hang dan een extra waterstoftank aan de achterzijde waarmee de actieradius toeneemt tot 500 kilometer. Tot slot laat Mercedes-Benz de Sprinter Connected Home zien, tevens een met slimme connectiviteit volgehangen kampeerauto. Meer informatie daarover laat Mercedes-Benz later los. Verder brengt Mercedes-Benz de eerder omgebouwde versies van de X-klasse mee naar Düsseldorf.