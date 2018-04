Hij is er nog! Mercedes-Benz oer-Sprinter opgewaardeerd

Een volledig nieuwe Mercedes-Benz Sprinter staat te trappelen om zich een deel van de busjestaart toe te eigenen. Ondertussen wordt de oer-Sprinter doodleuk nog even opgefrist.

In februari dit jaar maakte de wereld kennis met een volledig nieuwe Sprinter, een modellijn die de huidige tweede generatie Sprinter gaat aflossen. De oer-Sprinter die in 1995 voor het eerst op de markt verscheen, werd in 2006 opgevolgd door de momenteel uitgaande tweede Sprinter. In 2013 werd het model echter nieuw leven ingeblazen en anno 2018 is het tijd voor een kleine update!

De Gorky Automobile Plant (GAZ) in het Russische Nizhny Novgrod schroeft de oer-Sprinter nu al zo'n 5 jaar in elkaar. De Sprinter, uiteraard met de grille en het interieur zoals die in respectievelijk 2002 en 2000 werden aangepast. Het stuurwiel daarentegen is afkomstig van de tweede generatie Sprinter. Om de auto ondanks zijn leeftijd actueel te houden, worden een paar kleine updates doorgevoerd. Zo krijgt de auto een herziene grille en standaard mistlampen. Elektrisch bedienbare zijruiten, verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels en een verwarmbare bestuurdersstoel zijn allemaal standaard.

Aan de krachtbron, een 2,2-liter viercilinder diesel die 109 of 136 pk levert, wordt verder niet gesleuteld. Wel wordt het blok voortaan gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak in plaats van een vijfbak.

Relevant? Welnee, maar het feit dat de oer-Sprinter nog altijd in leven is en actueel gehouden wordt, is natuurlijk opmerkelijk. In de Russische verkooplijsten doet de auto het overigens best behoorlijk. Vorig jaar gingen zo'n 5.200 Sprinters Classic over de toonbank, terwijl de tweede generatie Sprinter, die ook gewoon te koop is, minder dan 700 klanten vond. De vanafprijs ligt op zo'n 23.000 euro.