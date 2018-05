Gerust naar de Mille Miglia Mercedes-Benz maakt plaatwerk 300SL 'Gullwing'

De Mercedes-Benz 300SL Gullwing uit de jaren ’50 is een van de beroemdste auto’s ter wereld, maar ook een behoorlijk zeldzame. Dat weerhoudt Mercedes er niet van om plaatwerk te gaan maken voor de bijzondere tweezitter.

Onder de treffende noemer Mercedes-Benz Classic levert Mercedes nu al talloze onderdelen voor klassieke Benzen, waarmee de Duitse autobouwer z'n geschiedenis in ieder geval niet vergeet en eigenaren van oudere auto's – zij het voor een leuk bedrag – uit de brand helpt. Dat geldt vanaf nu ook voor de gelukkige bezitters van een Gullwing, want voor het eerst gaat Mercedes plaatwerk leveren voor de zeldzame oer-SL. Met in totaal 1.400 gebouwde exemplaren is de afzetmarkt voor de nieuwe delen niet al te groot, maar omdat de 300SL een auto is die nog op (zeer) grote schaal wordt ingezet bij klassiekerrally's en – ritten als de historische Mille Miglia, kunnen we ons voorstellen dat er een relatief grote vraag is naar plaatwerk. Dat de introductie van de nieuwe productlijn de nodige publiciteit genereert, is daarnaast natuurlijk mooi meegenomen.

Opvallend genoeg staan de delen waaraan de 300SL z'n bijnaam ontleent, de vleugeldeuren dus, vooralsnog niet op de lijst. 300SL-rijders kunnen vanaf nu wel bij de plaatselijke Mercedes-dealer terecht om bijvoorbeeld een voorscherm (€11.900) of een achterscherm (€14.875) te bestellen. Uiteraard benadrukt Mercedes dat de delen volgens de 'hoogste standaarden van Daimler AG' worden nagemaakt aan de hand van 3D-data van originele exemplaren.