Mercedes-Benz laat EQC en GLC F-Cell zien Nieuwe SUV's in de kou

Mercedes-Benz zet vandaag een tweetal nieuwkomers in de schijnwerpers. Het merk toont de GLC F-Cell én een ingepakte EQC.

Het modellenoffensief van Mercedes-Benz lijkt geen grenzen te kennen. In een relatief korte tijd presenteerde het merk een nieuwe Sprinter, een nieuwe A-klasse, een volledig nieuwe CLS-klasse en gefacelifte versies van zowel de C- als S-klasse. Mercedes' vernieuwingsdrang komt nog lang niet tot een eind. Het merk heeft achter de schermen namelijk nog een nieuwe 'GLB'-klasse, een nieuwe B-klasse, een volledig nieuwe GLE-klasse, een nieuwe GLS-klasse en een vijfdeursversie van de AMG GT in het vat zitten. Op het gebied van alternatieve aandrijflijnen komt Mercedes-Benz met het EQ-label op de proppen. De eerste elektrische auto die onder dat label valt, de EQ C, moet in 2020 op de markt komen. Mercedes-Benz laat de SUV alvast zien, samen met de al bekende GLC F-Cell.

De Generation EQ was de concept-car die bij Mercedes-Benz in 2016 het startschot liet klinken voor het EQ-avontuur, een label waaronder het merk een hele trits elektrische auto's gaat voeren. Die stekker-Benzen komen op het EVA-platform te staan, een modulaire basis. De Generation EQ Concept van enkele jaren geleden, dient als inspiratie voor de auto Mercedes-Benz zelf laat zien: de EQC-klasse.

De EQC, die in Bremen van de band gaat lopen, krijgt waarschijnlijk twee elektromotoren, die samen goed zijn voor een vermogen van ruim 400 pk. Dankzij een accupakket van een nog niet nader gespecificeerd formaat (we verwachten tussen de 70 en 110 kWh) moet de auto een actieradius van zo'n 500 kilometer kunnen halen. Mercedes-Benz liet eerder al weten ook een EQA, een compacter model, in het vat te hebben zitten.

Na de presentatie van de Generation EQ Concept kwam Mercedes-Benz met de EQA Concept op de proppen, een voorbode van een compactere en daarmee prijstechnisch toegankelijker familielid van de EQ-familie. Voor dat model wordt ingezet op een 60 kWh groot accupakket, goed voor 400 stekkerkilometers. Mercedes-Benz wil in 2025 tien volledig elektrische auto's in zijn gamma hebben.

GLC F-Cell

Verder toont Mercedes-Benz twee afbeeldingen van de GLC F-Cell, een GLC-klasse met een brandstofcel aan boord. De SUV is een plug-in hybride met een brandstofcel die dankzij een voorraad van 4,4 kilo waterstof zo'n 437 kilometer ver moet kunnen komen volgens de NEDC-cyclus. De twee tanks zijn verstopt onder de achterbank en op de plek waar normaal gesproken een aandrijfas is geplaatst. De volledig elektrische actieradius ligt op 49 kilometer als er alleen de accu wordt gereden. De auto beschikt over 200 pk en 350 Nm aan elektrokracht. De batterij in de auto is 13,8 kWh sterk en voorziet de elektomotor van stroom. Het pakket kan dus ook met een stekker worden geladen. Deze F-Cell wordt vrij snel aan het leveringsgamma van de GLC-klasse toegevoegd. Wanneer dat precies zal zijn, weten we nog niet.