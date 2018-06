Alle diesels geschrapt. Nog twee benzinesmaken. Mercedes-Benz kleedt CLA-gamma uit

Slideshow

Ook Mercedes-Benz gaat met de stofkam door zijn leveringsgamma. De vier- en vijfdeurs CLA-klasse zijn nog maar in twee benzinesmaken te krijgen.

Ook Mercedes-Benz is druk in de weer met de overgangsfase naar de WLTP-cyclus en een gevolg daarvan is dat bepaalde motorversies worden geschrapt. Bij de CLA-klasse heeft dat vrij heftige gevolgen. Topversie 45 AMG is niet meer leverbaar en ook de CLA 250, de 218 pk sterke 2.0 benzineversie, is niet meer in het tweetal te krijgen.

Er wordt meer geknipt in het motorenaanbod van de twee Benzen. Zo levert Mercedes-Benz geen enkele dieselmotor meer in de twee CLA's. De 180d, 200d en 220d komen dus te vervallen. Dat betekent dat de CLA's alleen nog te krijgen zijn 122 pk sterke 180 en als 156 pk sterke 200. Beide motoren zijn standaard gekoppeld aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.

Het is logisch dat Mercedes-Benz niet al te veel tijd en energie meer steekt in de vierdeurs CLA-klasse en zijn Shooting Brake-broer. Momenteel staat een nieuwe generatie A-klasse al in de showrooms en dus wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan opvolging van zowel de CLA 'Coupé' als de Shooting Brake.