'Aan de kant' Mercedes-Benz GLE-klasse seint vast

We zijn nog maar net bekomen van de elektrische EQC, en daar heeft Mercedes-Benz alweer de volgende gloednieuwe SUV klaar staan. De teasercampagne rondom die GLE is gestart!

Of we daar veel aan hebben, is echter de vraag. De ietwat verduisterde nieuwe GLE toont in de korte, op social media gedeelde video z'n front en lijkt eventuele voorliggers alvast aan de kant te seinen. Daarbij zijn vooral de koplampunits aardig te zien, maar de led-vormen in beide lampen schenen ook op camouflagebeelden al aardig door. Ook de rest van de auto is dankzij die beelden nauwelijks een verrassing. Hoewel de GLE straks helemaal nieuw is, keert de basisvorm van de huidige generatie grotendeels terug. Mercedes bewaart de echte revoluties liever voor het EQ-label, al wordt de auto natuurlijk wel aan alle kanten stukken moderner.

Dat kan geen kwaad, want de huidige GLE begon z'n leven in 2011 als ML. Dat betekent dat nagenoeg iedere concurrent moderner is, zeker nu BMW net een nieuwe X5 heeft gelanceerd. Behalve de reguliere GLE komt er ook weer een afgeplatte Coupé-variant en maken we uiteraard kennis met AMG-versies. De GLE maakt kennis met de laatste stand van zaken op het gebied van infotainment en krijgt uiteraard het MBUX-systeem waarmee ook de A-klasse is uitgerust. Een simpel 'Hey, Mercedes' zal dan ook moeten volstaan om de aandacht van de auto te krijgen. Mercedes toont binnenkort de eerste foto's van de GLE en laat het publiek naar verwachting op de Mondial de l'Automobile in Parijs kennismaken met de nieuwkomer.

