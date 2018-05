Zou het de warmte zijn? Mercedes-Benz GLE doet een jasje uit

‘GLE-klasse’ kennen we pas sinds 2015, maar de naam werd toen wel op een bestaand model geplakt. In de basis loopt de huidige generatie van Mercedes’ X5-concurrent alweer sinds 2011 mee. Dat de opvolger steeds dichterbij z’n introductie komt, bewijst deze aanzienlijk minder heftig gecamoufleerde testauto.

De GLE-klasse van de tweede generatie is al meerdere keren voorbijgekomen op deze site, maar steeds in een volledige camouflagejas. Het exemplaar dat vandaag in beeld komt, tracht alleen neus en kont nog te verhullen voor nieuwsgierige blikken. De flanken zijn goed te zien, waarmee duidelijk is dat Mercedes een verchroomde sierstrip monteert die alleen het voorste gedeelte van de zijruitpartij omvat. De achterruit blijft optisch verbonden met de achterruit, zoals ook bij het huidige model het geval is. Anders dan bij het huidige model lijken de wielkasten vrij fors, zodat ze ruimte bieden aan grotere wielen. Voor een SUV van dit formaat leeft de huidige GLE op kleine voet. De neus past met z'n brede, platte koplampen goed bij andere moderne Mercedessen, al hebben de kijkers niet de agressiviteit van die van bijvoorbeeld de CLS> De forse grille krijgt natuurlijk een gigantische Mercedes-ster toebedeeld, gevat in een combinatie van twee brede lamellen.

Aan de achterzijde lijkt de overeenkomst met de A-klasse onmiskenbaar aanwezig. Ook hier zijn vrij hoog geplaatste, samengeknepen achterlichtunits gemonteerd, waarmee de nieuwe GLE zich in ieder geval duidelijk onderscheidt van de huidige generatie. Als de nieuwe GLE op de markt verschijnt mag de auto meteen stevig aan de bak, want ook een nieuwe X5 van BMW wordt op korte termijn verwacht. Binnenkort krijgen we ongetwijfeld meer te zien van beide mastodonten.