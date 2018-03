Slideshow

Mercedes-Benz gaat accu's maken in Thailand 100 miljoen geïnvesteerd

Mercedes-Benz investeert samen met een lokale partner meer dan 100 miljoen in een fabriek in Bangkok. De bedoeling is om er accupakketten te maken, als reactie op de toenemende vraag naar elektrische auto’s in de regio.

Het geld wordt besteed aan de uitbreiding van een bestaande Mercedes-fabriek in Bangkok waar de C- E- en S-klasse worden geassembleerd. Behalve die modellen moeten er in Thailand dus ook accupakketten van de band gaan rollen, die vervolgens gebruikt kunnen worden in plug-inhybrides onder het EQ-label.

Mercedes meldt trots dat het aantal accufabrieken door de ombouw van de vestiging in Thailand op zes stuks over drie continenten komt, waarmee elke regio wereldwijd snel en efficiënt wordt voorzien van benodigde accukracht. Dat is hard nodig, want op termijn wil Mercedes-Benz een (deels) elektrische variant leveren van elk model. In 2022 moet het, geholpen door het nieuwe EQ-label, zover zijn.