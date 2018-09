Zoals verwacht Mercedes-Benz G 63 als Brabus 700 Widestar

Brabus was er als de kippen bij om de nieuwe Mercedes-Benz G-klasse aan te pakken en dat is het bedrijf eigenlijk ook aan z'n stand verplicht. Toen ging het echter nog om een G 500, nu is de G 63 aan de beurt. Ga maar even aan de kant.

Bij de presentatie van de 'Brave' Brabus op basis van de G500 voorspelden we al dat de visie van de tuner op de AMG-versie spoedig zou volgen. De uitkomst van die voorspelling heet Brabus 700 Widestar en verschilt voor normale stervelingen op het eerste gezicht maar weinig van de eveneens zwarte en imposante eerdere Brabus-demo. Reken maar dat de bestuurder van een door Brabus aangepakte G 500 het verschil wel ziet als deze 700 naast hem komt staan. De nieuwe auto doet z'n naam eer aan en is een stuk breder dan het origineel, dankzij andere wielkastranden die meteen van openingen zijn voorzien. De grote spoiler op het dak kenden we al, maar de voor- en achterbumper zijn bij een AMG nu eenmaal anders en dus ook op een andere manier aangepakt door Brabus.

Het gaat te ver om te stellen dat het in dit geval niet om uiterlijk vertoon gaat, maar wat er onder die imposante koets schuilgaat is minstens zo belangrijk. Brabus schroeft de normaliter 585 pk sterke 4.0-V8 uit de G63 op tot, je raadt het al, 700 pk en 950 in plaats van 850 Nm koppel, allemaal door software-aanpassingen. De Brabus 700 Widestar wordt gepresenteerd op de Monaco Yacht Show en inderdaad lijkt het ons geen enkel probleem om je bootje uit het water te trekken met deze cijfers. De getoonde auto is uiteraard slechts een voorbeeld en wie in-of exterieur toch helemaal anders wil, is bij Brabus zeker aan het juiste adres.