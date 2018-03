Verticale spijlen op de 'C' Mercedes-Benz facelift AMG C63(S)

Mercedes heeft in New York het doek van de snelste variant van de gefacelifte C-klasse getrokken. Dit is de nieuwste C63S!

De Duitsers introduceren de C63S en C63 in alle carrosserievormen tegelijkertijd, maar voorlopig moeten we het met foto's van slechts de coupéversie doen. De Cabriolet, sedan en Estate ondergaan soortgelijke wijzigingen. Belangrijkste herkenningspunt van de nieuwste snelle C-klasse is de grille, die de verticale spijlen krijgt die sinds de AMG GT C zo kenmerkend zijn voor AMG's. Voor top-AMG's, zelfs, want de 'milde' AMG 43 krijgt de kenmerkende grille niet. Ook de rest van het uiterlijk is strakgetrokken. Behalve de wijzigingen die voor iedere C-klasse gelden, zoals nieuwe lichtunits, zijn er ook speciale 63 AMG-vernieuwingen zoals de voorbumper en de uitlaateindstukken.

Natuurlijk worden ook de interieurwijzigingen doorgevoerd, zodat ook C63-kopers kunnen genieten van een nieuw stuurwiel, een digitaal instrumentarium en nieuwe keuzes op het gebied van bekledingsstoffen en sierpanelen. Specifiek voor de AMG 63 zijn de sportiefste functies van het infotainmentsysteem, dat in deze auto onder meer rondetijden kan bijhouden en indien de juiste opties zijn aangevinkt zelfs het juiste rempunt en de ideale lijn op het circuit kan aangeven.

Wat de AMG 43 wel krijgt en de AMG 63 niet, is vermogenswinst. De minder krachtige AMG gaat bij z'n facelift van 367 naar 390 pk, de 63 behoudt dezelfde monsterachtige V8. Er is ook weinig reden om eraan te sleutelen, want met 467 pk in standaardvorm en 510 stuks in 'S'-trim is deze C-klasse uiteraard razendsnel. 0-100 gaat in de 63S coupé nog altijd in 3,9 seconden. Wel nieuw aan de aandrijflijn is de versnellingsbak. De auto levert z'n zeventraps automaat in voor een AMG Speedshift MCT 9G-transmissie, de negenbak die ook in andere modellen wordt gebruikt. Volgens Mercedes is ook het onderstel aangepast, zodat de razendsnelle C-klasse nu nog rapper door bochten wil.

Met de introductie van de C63's is de facelift van de C-klasse compleet. Nu is alleen het wachten nog op de beelden van de vierdeurs- en open varianten…