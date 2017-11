Slideshow

Mercedes-Benz eVito gepresenteerd 150 kilometer op stekkerkracht

Mercedes-Benz schuift de eVito naar voren, een elektrische Vito die onze oosterburen nu al kunnen bestellen.

De eVito is een elektrische variant van de Vito, de bestelbus binnen de V-klasse-familie, die is uitgerust met een 41,4 kWh groot accupakket dat in de bodem is weggewerkt. Een 114 pk en 300 Nm sterke elektromotor is verantwoordelijk voor de aandrijving. Wie het maximale uit de stroomvoorraad weet te halen, moet op één lading een afstand van zo'n 150 kilometer kunnen halen. In zo'n zes uur is het accupakket weer vol te laden. De topsnelheid ligt op 80 km/h. Voor wie dat niet genoeg is, schroeft Mercedes-Benz de topsnelheid op naar 120 km/h.

De eVito is in twee lengtematen te krijgen. De elektrische bus is met een wielbasis van 5.140 te krijgen, al staat ook de extra langere variant met 5.370 mm tussen de assen op de bestellijst. Het maximum laadvermogen is vastgesteld op 1.073 kilo.

Mercedes-Benz laat weten dat het niet bij deze eVito blijft. Zo moet in 2019 een elektrische Sprinter op de markt verschijnen. Ook wordt een volledig elektrische variant van de volgende generatie Citan in de toekomstplannen genoemd.

In Duitsland openen de orderboeken voor de eVito zich vandaag. Informatie met betrekking tot de Nederlandse markt is er vooralsnog niet.