Mercedes-Benz EQ C gesnapt Eerste SUV op elektrisch modulair platform

Mercedes-Benz is begonnen met het inzetten van een testvloot prototypen van de EQ C, een elektrische SUV die in 2020 op de markt komt.

Met de Generation EQ klonk bij Mercedes-Benz in 2016 het startschot voor het EQ-avontuur, een label waaronder het merk de komende jaren volledig elektrische auto's op de markt brengt. De EV's komen op het EVA gedoopte platform te staan, een op Mercedes' modulaire platform gebaseerde elektrische basis. De Generation EQ Concept die twee jaar geleden in Parijs stond, dient als inspiratie voor de auto die zich hier voor het eerst in camouflagekostuum buiten de deur waagt, de EQ C.

Naar verluidt wordt de EQ C, die in Bremen zal worden gebouwd, voorzien van twee elektromotoren, die samen goed zijn voor een vermogen van ruim 400 pk. Dankzij een accupakket van een nog niet nader gespecificeerd formaat (we verwachten tussen de 70 en 110 kWh) moet de auto een actieradius van zo'n 500 kilometer kunnen halen.

Na de presentatie van de Generation EQ Concept kwam Mercedes-Benz met de EQ A Concept op de proppen, een voorbode van een compactere en daarmee prijstechnisch toegankelijker familielid van de EQ-familie. Voor dat model wordt ingezet op een 60 kWh groot accupakket, goed voor 400 stekkerkilometers. Mercedes-Benz wil in 2025 tien volledig elektrische auto's in zijn gamma hebben.