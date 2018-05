EQ A naast Smart gebouwd Mercedes-Benz EQ A uit Frankfrijk

Daimler investeert een half miljard euro in zijn fabriek in het in Frankrijk gelegen Hambach. Mercedes-Benz gaat er een compacte elektrische auto bouwen.

Mercedes-Benz heeft zijn fabrieken in het Duitse Bremen en in de Amerikaanse staat Alabama aangewezen als productielocatie voor de EQ C, de eerste volledig elektrische SUV van het merk en tevens de eerste volledig nieuw auto die aan het elektrische EQ-label wordt toegevoegd, een label waar onder andere de elektrische Smart al onder hangt. Daimler pompt nu 500 miljoen euro in zijn fabriek in het Franse Hambach, een productielocatie waar momenteel de Smart Fortwo (dicht en open) én de elektrische EQ-versie daarvan wordt gebouwd.

Officieel omschrijft Daimler de nieuwe EV die het in Hambach gaat bouwen als 'een elektrische compacte auto' van Mercedes-Benz. Het gaat natuurlijk om de reeds in conceptvorm getoonde EQ A, een elektrische hatchback die zo'n 400 ver moet kunnen komen op een acculading.

Daimler wil omstreeks 2022 tien volledig elektrische auto's in zijn leveringsgamma hebben.