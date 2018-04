Na 'succesvol begin' volgen meer Europese steden Mercedes-Benz en Via van start in Amsterdam

De Amerikaanse ‘mobiliteitsaanbieder’ Via spreekt van een succesvolle Europese marktintroductie van z’n ride-sharing-app in Amsterdam. Het bedrijf heeft een joint-venture met Mercedes-Benz en hoopt die samenwerking in andere Europese steden voort te zetten.

In maart gingen Via en Mercedes onder de naam ViaVans van start in Amsterdam. Onze hoofdstad is de eerste Europese plaats waar de app van Via bruikbaar is, eerder opereerde het bedrijf alleen in de Amerikaanse steden New York, Washington DC en Chicago. ViaVans biedt gebruikers middels een app ritten aan, die door een slim algoritme zoveel mogelijk worden gecombineerd met de vervoersbehoeften van andere gebruikers. Het doel is – uiteraard- om de hoeveelheid auto's in de stad terug te brengen, terwijl gebruikers alsnog nagenoeg van deur tot deur worden vervoerd. De samenwerking met Mercedes-Benz om Vito's Tourer en V-klasses in te zetten lijkt dan ook een logische, want zo kunnen meer mensen instappen dan in een reguliere personenauto. ViaVans wil z'n service op korte termijn uitbreiden naar onder meer Berlijn en Londen.

Dat autofabrikanten investeren in deelconstructies als deze is niet nieuw en bovendien een logische stap op weg naar de autonome vervoersoplossingen die volgens veel automakers de toekomst zijn van stedelijke mobiliteit. Renault toonde dit op de autosalon van Genève nog aan met de EZ-GO, een 'auto' die speciaal voor dat doel ontwikkeld is. Het Franse merk is echter zeker niet de eerste met zo'n transportmiddel en zal ook niet de laatste zijn. De Mercedes-'busjes' krijgen voorlopig nog gewoon een chauffeur mee.