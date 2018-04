6 procent meer auto's verkocht Mercedes-Benz draait top-kwartaal

Mercedes-Benz heeft het beste kwartaal in zijn geschiedenis achter de rug. Het luxemerk van het Duitse autoconcern Daimler verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar wereldwijd meer dan 594.000 voertuigen, een toename van 6 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Met name in China had Mercedes-Benz succes met een verkoopstijging van ruim 17 procent. Ook in Europa zat de verkoop in de lift, geholpen door een verkoopgroei van meer dan 5 procent op de Duitse thuismarkt. In de Verenigde Staten daalde de verkoop echter licht.

Bij de modellen van Mercedes waren vooral de SUV's zoals de GLC-klasse erg in trek bij klanten, terwijl ook de dure S-klasse vaker de showrooms uit reed.

Bij de stadsauto Smart, ook onderdeel van Daimler, daalde de verkoop in het afgelopen kwartaal met 10 procent tot ruim 30.700 voertuigen.