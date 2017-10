Slideshow

Mercedes-Benz CLS-klasse alleen nog uit voorraad Opvolger onderweg

De configurator voor de CLS van Mercedes-Benz is onlangs stilzwijgend offline gehaald. De auto is, in afwachting van zijn opvolger, alleen nog uit voorraad leverbaar.

Daarmee is de laatste stap genomen voordat in het voorjaar van 2018 de opvolger van de huidige CLS wordt geïntroduceerd. Dat een model al maanden voor die tijd van de bestellijsten verdwijnt, is evengoed geen vanzelfsprekendheid. Vaak zijn 'oude' modellen nog tot het einde te bestellen, maar Mercedes kiest ervoor de eerst de voorraad weg te werken. Het betreft CLS-en in de toepasselijke 'Final Edition'-uitvoering. Zowel de vierdeurs CLS als de Shooting Brake-variant zijn als Final Edition onder meer standaard voorzien van een AMG-pakket.

Mercedes bevestigt dat de opvolger van de CLS in het voorjaar klaar staat. Dat betekent dat de auto hoogstwaarschijnlijk op de Autosalon van Genève wordt onthuld. De CLS-opvolger komt op deze site regelmatig in gecamoufleerde vorm voorbij. Of het model z'n naam behoudt is de vraag, want gezien het huidige type-aanduidingen-beleid van het Duitse merk lijkt 'CLE-klasse' een minstens zo voor de hand liggende keuze. De importeur houdt de kaken vooralsnog stijf op elkaar.