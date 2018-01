Slideshow

Mercedes-Benz 'CLA' komt naast A-klasse Sedan Tweeledig A-gamma-met-kont

Mercedes-Benz breidt zijn A-familie uit met een nieuwe variant. De CLA-klasse krijgt een opvolger en krijgt gezelschap van een A-klasse Sedan.

In april 2017 presenteerde Mercedes-Benz op de beursvloer van Sjanghai de Concept A Sedan, een studiemodel dat een voorbode gaf op een A-klasse met uitstekende kont. Tot op heden was het niet duidelijk of het een vooruitblik op een nieuwe CLA-klasse betrof, of op een volledig nieuwe minder 'coupéachtige' sedanversie van de A-klasse. Vandaag lijken we duidelijkheid te hebben gekregen.

De nieuwe generatie A-klasse is al in tal van hoedanigheden gesnapt en een daarvan was een ingepakt testexemplaar dat sterke uiterlijke overeenkomsten vertoonde met de zojuist genoemde Concept A Sedan. Die auto droogt op als 'reguliere' sedan en komt dus naast de opvolger van de huidige CLA-klasse, een auto die vandaag voor het eerst in camouflagetrim is opgedoken.



Deze nieuwe spyshots laten een duidelijk andere auto zien dan de eerder gekiekte A-klasse Sedan. De auto oogt meer gestrekt door een lagere daklijn en aan de achterzijde zien we lichtunits die sterke overeenkomsten vertonen met die van grote broer CLS, een CL-familietrekje dus. Ook het front wijkt duidelijk af van dat van de eerder gekiekte A-klasse en A-klasse Sedan.

Overigens is de plaatsing van de opvolger van de huidige CLA-klasse in het Mercedes-gamma nog iets onduidelijk. Mercedes-Benz zou de auto, net als nu, binnen de A-familie kunnen krijgen, maar dat is niet de enige optie die Mercedes-Benz heeft. De huidige CLS-klasse heet net als zijn voorganger weer 'CLS', hoewel het in feite de vierdeurscoupé-variant is van de E-klasse. Mercedes-Benz positioneert het model dus duidelijk een trede boven de E-klasse door de naam CLS toe te passen. Het is derhalve mogelijk dat Mercedes-Benz voor de op deze foto's zichtbare opvolger van de CLA-klasse als CLB-klasse gaat verkopen. Meer informatie volgt ongetwijfeld in de loop van dit jaar.