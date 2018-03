Meer vermogen? Mercedes-Benz C-klasse als 63S Coupé naar NY

Het is kennelijk ‘Teaser Tuesday’. Morgen opent de New York International Auto Show z’n deuren voor de pers en dat is te merken. Na Subaru komt Mercedes-Benz met een lekkermakertje, de aangescherpte Mercedes-AMG C63S Coupé is onderweg!

Hoewel de auto spectaculair is, is het nieuws van Mercedes-Benz dat vooralsnog eigenlijk niet. Nade bescheiden facelift voor de C-klasse sedan en Estate als de Coupé en Cabriolet én de AMG 43, is het logisch dat ook opper-AMG 63 eraan moet geloven. In New York zet Mercedes in ieder geval de 63 S-versie van de Coupé klaar, maar andere carrosserievormen zijn natuurlijk niet uitgesloten.

Verwacht voor de razendsnelle topper van de reeks dezelfde wijzigingen als bij de rest van het gamma. Subtiel bijgepunte lichtunits, een digitaal instrumentarium en een nieuw stuur zijn belangrijke onderdelen van de updateronde. Of de C63 S ook meer vermogen krijgt, is op dit moment nog niet duidelijk. De Mercedes-AMG C43 ging bij de facelift van 367 naar 390 pk, nog altijd op veilige afstand van de 510 pk sterke 63S. De reguliere 63 komt op dit moment tot 476 pk. Ruimte voor meer vermogen is er in technisch opzicht in ieder geval wel: in de E-klasse levert dezelfde 4.0 V8 tot maar liefst 612 pk.

De Mercedes-AMG 63 S Coupé wordt later vandaag onthuld. De auto is hier vast in actie te zien: