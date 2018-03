Slideshow

Mercedes-Benz C- en E-klasse als dieselhybride Pre-productiemodellen getoond

Mercedes-Benz voegt zeer spoedig nieuwe dieselhybriden aan de line-up toe. Het gaat om nieuwe plug-in smaken voor zowel de C- als de E-klasse.

Mercedes-Benz zegt nog deze zomer de eerste exemplaren van de C- en E-klasse met een nieuwe plug-in hybride aandrijflijn uit te rollen. Het gaat hier om een compleet nieuwe aandrijflijn waarbij de brandstofmotor geen benzine, maar diesel verbruikt. In Geneve toont het merk alvast pre-productiemodellen. Het is voor het eerst dat Mercedes-Benz met een diesel-plug-in op de markt komt. Onder andere de C-klasse was er al als C 350e, een plug-in met een benzinemotor.

De dieselmotor is een viercilinder van de nieuwe OM 654-generatie, een blok dat we kennen uit bijvoorbeeld de E 220d en dat gekoppeld is aan een 9G-tronic automaat. Mercedes-Benz mikt op een elektrisch vermogen van 122 pk en 440 Nm en een elektrische actieradius van, volgens de NEDC-cyclus, 50 kilometer. Het gecombineerde koppel zou op 700 Nm liggen. Het accupakket moet 13,5 kWh groot zijn en dankzij de aanwezigheid van een betere lader, 7,2 kW, moet de auto in 2 uur volledig volgeladen kunnen worden via Mercedes' nieuwe 'wallbox'. Aan een reguliere stekker duurt het laden zo'n 7 uur. Volgens Mercedes-Benz past de aandrijflijn zich aan aan onder andere de in het navigatiesysteem ingevoerde route.

Verder brengt Mercedes-Benz de GLC-klasse F-Cell mee naar de Zwitserse beurs, een auto waar hier al alles over te vinden is. De op de foto's afgebeelde S-klasse is overigens de S560e, ook een plug-in, maar dan een met een benzinemotor aan boord. Deze variant werd eerder al gepresenteerd.