MPV blijft Mercedes-Benz B-klasse duikt weer op

Slideshow

In tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen, investeert Mercedes-Benz wel degelijk in een nieuwe B-klasse. Die auto is nu voor de tweede keer in beeld verschenen.

Mercedes-Benz is druk bezig met het vernieuwen van zijn compacte modellenfamilie. De nieuwe A-klasse is al bij de dealers te vinden en we hebben al digitaal kennis kunnen maken met een A-klasse Sedan, een versie die naast de nieuwe CLA komt te staan. Ook de B-klasse krijgt een opvolger, een auto waarmee Mercedes-Benz een moderner antwoord wil hebben op de succesvolle 2-serie Active- en Gran Tourer van BMW.

De derde generatie B-klasse moet volgend jaar op de markt komen en Mercedes-Benz lijkt vast te houden aan het MPV-concept. Dat in tegenstelling tot geruchten die de indruk wekten dat de B-klasse zou worden omgevormd tot een meer cross-over-achtig model. Daar roept het merk met de ster de GLB-klasse voor in het leven. Uit deze spionagefoto's valt op te maken dat de nieuwe B-klasse minder busjesachtig is vormgegeven dan het model dat momenteel in de showrooms staat.

Omstreeks 2022 wil Mercedes-Benz in totaal tien nieuwe elektrische modellen in zijn line-up hebben. Het is goed denkbaar dat ook de B-klasse weer in volledig elektrisch aangedreven vorm op de prijslijsten komt te staan. Verspreid over twee generaties heeft Mercedes-Benz sinds 2005 in ons land een kleine 30.000 B-klasses verkocht. In 2012 had het model zijn beste jaar. Toen werden 3.440 exemplaren verkocht.