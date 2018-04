A-Sedan naast Maybach-concept Mercedes-Benz A-klasse Sedan naar Auto China

Mercedes-Benz meldt dat het tijdens Auto China in Peking het doek trekt van de A-klasse Sedan. Die nieuwe variant krijgt op de Chinese beursvloer een plekje naast de Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury.

Mercedes-Benz breidt de modellenfamilie in China uit met de A-klasse Sedan, een auto die we niet moeten zien als de directe opvolger van de CLA-klasse. Uit eerdere spionagefoto's konden we namelijk opmaken dat de CLA-klasse wordt opgevolgd door een sportiever gelijnde sedan. De nieuwe A-klasse Sedan, waarvan we nog moeten afwachten of hij ook naar ons deel van de wereld komt, zal voor de Chinese markt in ieder geval ook in China van de band lopen.

Vorig jaar gaf Mercedes-Benz, tevens in China, met de Concept A Sedan een voorbode op de straks te onthullen A-klasse Sedan. De nieuwe CLA-klasse oogt meer gestrekt door een lagere daklijn en krijgt een achterzijde die sterke overeenkomsten vertoont met die van grote broer CLS, een CL-familietrekje dus.

Overigens is de plaatsing van de opvolger van de huidige CLA-klasse in het Mercedes-gamma nog iets onduidelijk. Mercedes-Benz zou de auto, net als nu, binnen de A-familie kunnen krijgen, maar dat is niet de enige optie die Mercedes-Benz heeft. De huidige CLS-klasse heet net als zijn voorganger weer 'CLS', hoewel het in feite de vierdeurscoupé-variant is van de E-klasse. Mercedes-Benz positioneert het model dus duidelijk een trede boven de E-klasse door de naam CLS toe te passen. Het is dus mogelijk dat Mercedes-Benz de nieuwe CLA-klasse als CLB-klasse gaat verkopen. Meer informatie volgt ongetwijfeld in de loop van dit jaar.

Maybach

Dan is er het nieuwe studiemodel van Mercedes-Maybach, een concept-car waarvan eerder al een teaservideo werd getoond maar waarvan nu de naam bekend is gemaakt: Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Volgens Mercedes-Benz is het studiemodel doorspekt met Chinese invloeden. Mercedes-Benz meldt verder dat het volgende week ook de gefacelifte versie van de verlengde C-klasse voor het eerst toont aan het publiek.