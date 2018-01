Slideshow

Mercedes-Benz A-klasse doet boodschappen Nieuwe Mercedes-Benz gespot in Huizen

Waar de officiële introductie niet lang meer op zich laat wachten, moeten we toch nog even geduld hebben voor we oog in oog staan met de gloednieuwe A-klasse. In de tussentijd doen we het met gecamoufleerde auto's, waarvan AutoWeek-lezer Edwin Brugman foto's maakte, waarvoor dank.

Dit weekend stond deze vrijwel stickerloze Mercedes-Benz A-klasse geparkeerd in Huizen. Waar we eerder een in een oranje jas gehulde A-klasse van ver zagen, kon Brugman deze zwarte A-klasse van dichtbij bewonderen. Zoals we al eerder konden zien, zijn de lijnen scherper getekend en pronkt het nieuwe familiegezicht van Mercedes-Benz aan de voorkant van de nieuwe hatchback. Spitsere komlampen en een lager geplaatste grille kenmerken de nieuwe generatie.

Na de introductie van de A-klasse mag de Benz zijn borst natmaken. Niet alleen de nieuwe 1-serie van BMW, maar ook de Volvo V40 staat op de agenda. Op basis van deze A-klasse verwachten we ook een sedanversie en een nieuwe GLA-klasse. In de tweede helft van 2018 staat de nieuwe A-klasse in de showrooms.