Mercedes-AMG met GT Coupé naar Genève Aanvulling op AMG GT-familie

Mercedes-AMG laat weten dat het een nieuwe variant van de GT meebrengt naar de Autosalon van Genève.

Mercedes-AMG toont een selectie foto's waarop een ingepakte, nieuwe variant van de AMG GT-familie is te zien. We weten natuurlijk al even dat het om een nieuwe vijfdeursversie van die coupé gaat, een auto waar we met de Mercedes-AMG GT Concept al een behoorlijk realistische vooruitblik op te zien hebben gekregen.

Opvallend genoeg noemt Mercedes-AMG zijn nieuwkomer 'GT Coupé', terwijl de al bekende AMG GT van zichzelf al een coupé is. De auto waarmee Mercedes-AMG landgenoot Porsche Panamera om de oren wil slaan, deelt zijn technische basis zeer waarschijnlijk níet met zijn al bekende broer. Voor het platform wijkt Mercedes-Benz vermoedelijk uit naar de basis die het onder meer onder de E- en CLS-klasse heeft zitten. Onder de kap is er wel verwantschap met de AMG GT. Hier krijgt hoe dan ook de bekende 4,0-liter grote biturbo-V8 een plek. De hybride aandrijflijn die op de AMG GT Concept debuteerde, zal niet in die vorm beschikbaar zijn, al ligt een variant met elektro-ondersteuning wel degelijk in het verschiet.