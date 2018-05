Tussen GT en GT C Mercedes-AMG GT S Roadster is los

De Mercedes-AMG GT Roadster kenden we tot op heden alleen als 'reguliere' variant en als GT C. Vanaf nu is de open Duitse roadster er ook als AMG GT S Roadster.

Wie de prijslijst van de AMG GT Coupé doorneemt, komt daarop de GT, de GT S, de GT C en de GT R tegen met vermogens van respectievelijk 476 pk, 522 pk, 558 pk en 585 pk. De AMG GT Roadster was tot op heden alleen als GT en als GT C te krijgen. Nu heeft Mercedes-Benz de leveringslijst uitgebreid met de AMG GT S Roadster.

Geheel volgens verwachting levert de biturbo-4.0-V8 ook in de opengewerkte AMG GT S een vermogen van 522 pk en 670 Nm. Daarmee sprint de nieuwe variant, die zich tussen de AMG GT Roadster en AMG GT C Roadster nestelt, in 3,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid moet op 308 km/h liggen. Het gemiddeld brandstofverbruik moet op - voor wie zeer rustig aan doet - 11,5 l/100 km liggen. Schakelen geschiedt door middel van de bekende AMG Speedshift 7G-transmissie met dubbele koppeling.

De S-versie is natuurlijk een tandje harder dan de non-S. Mercedes-AMG heeft, naast de toevoeging van extra pk's en Nm's, onder andere het onderstel en de remmerij aangepast.