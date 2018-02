Slideshow

Mercedes-AMG GT Coupé weer in beeld Panamera-rivaal in strak stikkervelletje

Tijdens de Autosalon van Genève presenteert Mercedes-AMG de GT Coupé. Op deze spionagefoto's is de auto praktisch helemaal te zien.

De nieuwe A-klasse dook voor zijn onthulling met een strak oranje stickervel op en nu is de Mercedes-AMG GT Coupé ook in een dergelijk pak opgedoken. De vorm van de auto is zeer goed te zien, feitelijk kent het uiterlijk van de vijfdeurs GT geen geheimen meer. Op de ze foto's is overigens de grootste rivaal van de nieuwe Mercedes te zien, de Panamera van Porsche.

De GT Coupé is de productieversie van de Mercedes-AMG GT Concept al een behoorlijk realistische vooruitblik op te zien hebben gekregen. Opvallend genoeg noemt Mercedes-AMG zijn nieuwkomer 'GT Coupé', terwijl de al bekende AMG GT van zichzelf al een coupé is. Onderhuids komen we het platform tegen dat Meredes-Benz al toepast onder de E- en CLS-klasse. Op motorisch vlak vinden we meer verwantschap met de AMG GT. Hier doet de bekende 4,0-liter grote biturbo-V8 dienst als krachtcentrale.

Tijdens de Autosalon van Genève wordt de auto officieel gepresenteerd. Dan hebben we alle informatie.