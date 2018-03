Slideshow

Mercedes-AMG GT Coupé klaar voor onthulling Panamera-uitdager voor het laatst als vooruitblik

Mercedes-AMG voegt op korte termijn een nieuwe variant op het GT-thema aan zijn portfolio toe. Het betreft een variant met twee portieren extra, een auto die tijdens de Autosalon van Genève de Porsche Panamera de stuipen op het lijf zal jagen.

In tegenstelling tot hoe de auto wellicht oogt, is de de Mercedes-AMG GT Coupé niet slechts een AMG GT met twee portieren extra. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat we onderhuids eerder CLS- en dus E-klasse techniek tegen gaan komen. Dat deert helemaal niets, want het lijkt er sterk op dat Mercedes-AMG gewoon de bekende 4,0-liter grote biturbo V8 uit de AMG GT in de neus van de GT Coupé legt.

De toevoeging van deze nieuwe variant lijkt te wijzen op een nieuw beleid bij Mercedes-Benz. De nieuwe CLS-klasse, waar voorheen ook 63 AMG-smaken van waren, lijkt namelijk geen krachtigere broer boven de 53 AMG te krijgen. Deze AMG GT Coupé, die de sportiviteit van de CLS naar een hoger plan tilt, zou in het gat springen dat de 63 AMG achterlaat. Een tandje extremer dus.

De GT Coupé is de productieversie van de Mercedes-AMG GT Concept, een concept-car waarmee Mercedes-AMG al een realistische vooruitblik op de toekomst gaf. Opvallend genoeg noemt Mercedes-AMG zijn nieuwkomer 'GT Coupé', terwijl de al bekende AMG GT van zichzelf al een coupé is. Tijdens de Autosalon van Genève wordt de auto officieel gepresenteerd. Dan hebben we alle informatie.