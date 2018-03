Slideshow

'Mercedes-AMG GT Black Series komt in 2020' Meer dan 640 pk?

De geruchtenmolen draait al een tijdje op volle toeren, maar nu heeft de baas van Mercedes-AMG het bevestigd: binnen twee jaar staat er een gloeiendhete AMG GT bij de dealers.

Tobias Moers vertelde tegen het Australische caradvice.com.au dat er nog een versie van de tweedeurs AMG GT in het vat zit. De topman zegt dat de eerste stappen zijn gezet en laat daarbij de aanduiding 'Black Series' vallen. Deze naam kennen we al langer en staat garant voor geweld. Hij is enkel voorbehouden aan tweedeurs AMG-modellen. Black Series-AMG's krijgen extra vermogen en uiterlijke aanpassingen mee. Eerdere auto's die het sausje over zich heen gegoten kregen, zijn onder andere de SL 65, CLK 63 en SLS AMG. Nu maakt het pakket zijn opwachting bij de AMG GT. 2020 wordt door Moers als een "interessant" jaar aangeduid voor de marktintroductie. Eerder spionagebeeld liet daarnaast zien dat Mercedes bezig is met aanpassingen voor de AMG GT. Toen was er ook al het vermoeden dat we oog in oog stonden met een AMG GT Black Series.

De sterkste GT is nu de GT R met 4,0-liter biturbomotor, die 585 pk uit de V8 perst. Deze zelfde motor vinden we terug in de pas onthulde AMG GT 4-door Coupé. Daarvan komt er echter ook een AMG-GT 63 S-versie, die 640 pk en 900 Nm in petto heeft. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat we dergelijke cijfers bij de AMG GT Black Series kunnen verwachten.