Snelste vierzitter! Mercedes-AMG GT 4-Door sleept 'Ringrecord' binnen

De Mercedes-Benz met misschien wel de lastigste naam in jaren heeft een Ringrecord op naam weten te zetten.

De Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 4-Door Coupé, zoals de krachtigste versie van de AMG GT 4-Door Coupé voluit heet, mag zich de snelste vierzits productieauto op de Nürburgring-Nordschleife noemen. De Panamera-tegenspeler uit Sindelfingen heeft een ronde op het bijna 21 kilometer lange en 154 bochten tellende circuit in 7:25;41 afgelegd.

Achter het stuur van de AMG GT 63 S 4-Door Coupé zat niemand minder dan Demian Schaffert, Development Engineer van Mercedes-AMG. Om de rondetijd in perspectief te zetten: Mercedes-AMG joeg in augustus 2013 zelf een SLS AMG Black Series in 7:25;67 over het Duitse circuit. Een kleine maar niet bepaald onbelangrijke kanttekening bij dit record: vorig jaar knalde Jaguar met de XE Project 8, ook een vierzitter, in 7 minuten en 21,23 seconden over de Nürburgring-Nordschleife. Het verschil zit hem in het feit dat de Project 8 een tot 300 stuks gelimiteerde extreme versie van de XE is, terwijl de AMG GT 63 S 4-Door Coupé een auto zonder een dergelijke productielimiet is.

Onder de kap van de topper van het AMG GT 4-Door Coupé-gamma ligt een 4,0-liter grote V8 die dankzij twee turbo's maar liefst 640 pk en 900 Nm levert. Daarmee staat een snelheid van 100 km/h in 3,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid? Die is met 315 km/h ook absoluut niet mals. Heftige cijfers, zeker als je je bedenkt dat de auto in praktisch elke verschijningsvorm zo'n 2.000 kilo in de schaal legt.