Terug van weggeweest Mercedes-AMG GLA 45 weer beschikbaar

De Mercedes-AMG GLA 45 4Matic is weer beschikbaar en daarmee is het vooralsnog de enige compacte Mercedes die in volledige AMG-trim leverbaar is.

Mercedes-Benz heeft het leveringsgamma van zowel de CLA- als de GLA-klasse de laatste maanden behoorlijk uitgekleed. Wegens de overgang naar de WLTP-cyclus verdwenen de 45 AMG-versies zelfs volledig van de lijst. Die krachtigste versie van de GLA-klasse is nu weer leverbaar.

De 381 pk sterke Mercedes-AMG GLA 45 4Matic is weer op de prijslijst te vinden en daarmee is het de enige compacte Mercedes-Benz waarvan een 45-versie leverbaar is. Van de nieuwe A-klasse moet immers nog een nieuwe 45-versie verschijnen en zowel de CLA als de CLA Shooting Brake is vooralsnog alleen leverbaar als 122 pk sterke 180 en als 156 pk sterke 200. De terugkeer van de GLA 45 4Matic brengt overigens wel een prijsstijging met zich mee. De buitenissige GLA staat voor € 92.755 in de orderboeken, een dikke tien procent meer dan de € 83.137 waarvoor hij voorheen in de lijst stond.

De 45 AMG is niet de enige variant die terugkeert op de leveringslijst van de GLA-klasse. Ook de 250 4Matic is weer beschikbaar. De prijs van die versie bedraagt € 56.189, zo'n acht procent meer dan voorheen. De de 250 zonder 4Matic was nog wel leverbaar, net als de 180, 200, de 220d en 220d 4Matic.