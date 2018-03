Slideshow

Mercedes-AMG G63 volgens Lumma Design Nieuwe 'G' voor het eerst aangepakt

De Mercedes-Benz G-klasse is sinds jaar en dag een geliefde kandidaat voor uitbundig spoilerwerk en bergen extra vermogen. Tuner Lumma Design is de eerste aanpasser die de volledig nieuwe G-klasse onder handen neemt.

Kort na de lancering van de nieuwe G-klasse trok Mercedes-AMG het doek van de nieuwe G 63-variant, een 585 pk en 850 Nm krachtige terreinbeul die nu door Lumma Designs van behoorlijk opzichtige kostuums is voorzien.



Lumma Designs creatie heet voluit Lumma CLR G770. De G-klasse krijgt een aangepast uitlaatsysteem en de tuner zegt te werken aan een vermogensupgrade. Mogelijk wordt het vermogen opgeschroefd naar de 770 pk, een waarde die als getal dat in de modelnaam is verwerkt.

Alle nieuwe plaatwerkdelen zijn uit koolstofvezel vervaardigd, waaronder de motorkap. De G 63 is met zijn nieuwe bodykit in totaal acht centimeter breder dan van nature. De hoekige Mercedes-Benz wordt op 23- of 24-inch lichtmetaal gezet en ook het interieur is door Lumma Design onherkenbaar schreeuwerig gemaakt. Wie wil ondervinden of de auto in het echt ook zo... bijzonder is, kan een bezoekje brengen aan de salon van Genève.