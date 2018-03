Slideshow

Mercedes-AMG G 63 ploegt door de sneeuw Razendsnelle mastodont

Terwijl de X7 van BMW en de Q8 van Audi in aantocht zijn, werkt Mercedes-Benz aan een topklasse SUV in de vorm van een nieuwe GLS. Die auto laat zich hier voor het eerst in AMG-trim zien.

Eénmaal eerder was de nieuwe GLS-klasse op deze site te zien, toen in reguliere trim. Uiteraard blijft de auto groot, een feit dat Mercedes net als bij het huidige model niet onder stoelen of banken steekt. Niks aflopende daklijn of vloeiend lijnenspel, de GLS oogt als de mastodont die hij is. Terwijl het recht naar achteren doorlopende dak een serieuze hoeveelheid ruimte belooft, zorgt een hoge neus met een enorme grille voor ruim baan. Deze 63 AMG doet nog een schepje bovenop de 'road presence'. Zo krijgt de auto een imponerende voorbumper met grote luchtinlaten, zal de grille worden voorzien van de vertical spijlen die op meer recente AMG-producten voorbijkomen en zijn er natuurlijk bredere spatbordranden en grotere wielen.

Onder de imposante motorkap komt de geblazen 4.0 V8 te liggen die we uit andere AMG-producten kennen. Het blok helpt de GLS straks aan meer dan 600 pk. Ter vergelijking: de huidige Mercedes-AMG GLS 63 doet het met 585 pk en sprint daarmee in 4,6 seconden van 0 naar 100 km/h. Behalve meer vermogen profiteert de GLS van een lager gewicht, want dankzij het nieuwe MHA-platform weet Mercedes het gewicht van z'n grootste SUV in te dammen. De nieuwe GLS wordt later dit jaar voor het eerst getoond. Of de AMG-variant er dan al meteen bij zit, valt nog te bezien.