Mercedes-AMG E 63 S volgens Brabus 800 pk sterke knalsedan

Vandaag lijkt dé dag te zijn waarop de tuners hun Genève-inzendingen presenteren. Nu is het Brabus dat zijn pk-beul presenteert.

Brabus presenteert de Brabus 800, een zowel optisch als technisch aangepakte Mercdes-AMG E 63 S. Het origineel levert standaard maar liefst 612 pk en 850 Nm en weet in 3,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Brabus' versie gaat daar met 800 pk en 1.000 Nm nog even dik overheen.

Met zijn nieuwe bak spieren sprint de Brabus 800 in 3 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De creatie is er zelfs als Estate, al doet die - waar hebben we het over - 0,1 tel langer over de 0-100-sprint. De snelheidsbegrenzer begint bij 300 km/h zijn werk te doen. Brabus zegt nog met de optie te komen om de begrenzer eruit te laten slopen.

21-inch wielen, een speciaal uitlaatsysteem, extra krachtige remmen en uit koolstofezel vervaardige aerodynamische aanpassingen: het tunersrecept is op deze Brabus-creatie natuurlijk alom aanwezig. In Genève is het gevaarte van dichtbij te bekijken.