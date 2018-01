Slideshow

Mercedes-AMG CLS 53 gepresenteerd Ook E 53 Coupé en Cabrio zijn los

Mercedes-AMG heeft in Detroit het doek getrokken van de CLS 53, de topversie van de nieuwe CLS-klasse. Mercedes-Benz presenteert direct de 53 AMG-smaken van de E-klasse Coupé en E-klasse Cabrio.

De CLS 53 doet niet bepaald zijn best om zijn ware aard te maskeren. De auto is rondom voorzien van bekend AMG-spoilerwerk en onderaan de achterzijde bepalen vier uitlaateindstukken het beeld. Net als bij de E63 AMG is 4Matic-vierwielaandrijving standaard.

Naar verluidt ligt in het vooronder een 436 pk en 520 Nm sterke 3,0-liter zes-in-lijn, een blok met een turbo en een elektrisch aangestuurde compressor, dat is gekoppeld aan een elektrisch EQ Boost-systeem (een kleine elektromotor) waarmee de CLS en de twee E-varianten tijdelijk over 250 Nm en 22 pk extra komt te beschikken. Het zijn de eerste geëlektrificeerde AMG's ooit. Het EQ Boost-systeem is gekoppeld aan het 48 volt-systeem. Schakelen geschiedt middels een AMG Speedshift-transmissie met negen verzetten en een dubbele koppeling. 4Matic+ vierwielaandrijving is standaard. Mercedes-AMG belooft een zeer directe gasrespons.

De CLS 53 moet net als de E 53 Coupé in 4,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. De E-klasse Cabrio heeft daar 0,1 tel langer voor nodig. De topsnelheid van de 53 AMG's is standaard begrensd op 250 km/h, maar is met het AMG Drivers Package te verhogen naar 270 km/h. Het gemiddeld verbruik ligt voor de CLS en E-klasse Coupé op 8,4 l/100 km, voor de E-klasse Cabrio op 8,5 l/100 km.

Op optisch vlak zijn de 53 AMG's te herkennen aan de twee horizontale strepen in de grille. Ook de twee horizontale lamellen in de luchthappers in de bumper zijn 53-eigen. Aan de achterzijde zijn de 53's te herkennen aan hun specifieke diffuser en de daarin geplaatste ronde uitlaateindstukken. Of Mercedes-AMG ook nog met een CLS 63 op de proppen komt, valt nog te bezien.