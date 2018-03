Slideshow

Mercedes-AMG C43 facelift 390 pk voor subtopper

In februari onthulde Mercedes-Benz een subtiel gefacelifte C-klasse. De snellere versies bleven toen onbelicht, maar nu moet ook subtopper AMG 43 eraan geloven.

Een aflevering van 'Facelift Friday' zit er vermoedelijk niet in voor de vernieuwde C-klasse, daarvoor zijn de wijzigingen te minimaal. Toch heeft Mercedes-Benz de auto op een groot aantal punten tegen het licht gehouden, iets wat natuurlijk niet aan de snelle AMG 43 voorbij kan gaan. De subtopper, die het rijk moet delen met de aanzienlijk heftiger AMG 63, krijgt een nieuwe grille met een dubbele horizontale spijl. Andere bumpers en gemoderniseerde verlichting zorgen ervoor dat de update ook aan de achterzijde zichtbaar is. Hier valt echter vooral de uitlaat op: in plaats van trapeziumvormige, opgesplitste eindstukken krijgt de 43 nu vier ronde exemplaren. In het interieur betekent de facelift onder meer een nieuw digitaal instrumentarium.

Belangrijker is wat er onderhuids gebeurt. De geblazen 3,0-liter V6 levert namelijk niet langer 367 pk, maar beschikt in plaats daarvan over maar liefst 390 pk. Het koppel van 520 Nm blijft gelijk. Het hogere vermogen levert een 0-100-tijd op van 4,6 in plaats van 4,9 seconden. De nieuwe Mercedes-AMG C43 beleeft z'n debuut, ook als Estate, tijdens de Autosalon van Genève die morgen van start gaat.