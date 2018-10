Knalsedan Mercedes-AMG A35 Limousine in beeld

De nieuwe sedanversie van de A-klasse komt ook in AMG-trim op de markt en vandaag zien we daar het eerste bewijs van.

Met de A-klasse Limousine heeft Mercedes-Benz voor het eerst in de A-klasse-geschiedenis een échte 'conventioneel' gelijnde sedan van die auto in zijn portfolio. Natuurlijk, er was al een CLA-klasse, maar die auto werd door Mercedes-Benz als vierdeurscoupé bestempeld. Ook de CLA krijgt overigens opvolger. Zowel het leveringsgamma van de CLA als dat van de A-klasse Limousine worden op termijn natuurlijk verrijkt met AMG-versies waarvan de A35 de mildste van het stel wordt. De A-klasse hatchback is al in A35-trim gepresenteerd en nu zien we de A-klasse Limousine in die uitmonstering buiten de deur.

Net als die al bekende mildhete verse van de A-klasse hatchback, komt ook de A35 Limousine te beschikken over een 2,0-liter grote geblazen viercilinder die 306 pk en 400 Nm opwekt. Het vermogen wordt via een AMG Speedshift DCT7-transmissie via Mercedes' 4Matic-systeem over alle vier de wielen verdeeld. Die 306 pk en 400 Nm zijn voldoende om de A35 hatchback in 4,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h te laten sprinten. Dergelijke waarden verwachten we ook voor de A35 Limousine. Uiteraard zal die nieuwe versie ook beschikken over een sportonderstel, een sportuitlaat en worden zowel in- als exterieur onder handen genomen.

Uiteindelijk gaat Mercedes-AMG ook een nieuwe 45-variant van de nieuwe A-klasse-smaken voeren. Voor die versies zetten we in op een vermogen van zo'n 400 pk.